22.03.2020 | 14:30

Сначала при невыясненных обстоятельствах пропала банковская карта с ПИН-кодом, а затем 17 000 рублей со счета 43-летнего жителя Пензы. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

«В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Пензенской области 1993 года рождения», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Подозреваемый в хищении денежных средств признался. И, как выяснилось позже, это не первое совершенное им преступление.

«Молодой человек воспользовался услугой «Мобильны банк», установленной на сотовый телефон жителя города Пензы, и похитил с банковского счета последнего денежные средства в сумме 4 500 рублей. По фактам хищения денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавила Елена Селезнева.

Подозреваемый находится под стражей. Свободы он может лишиться на ближайшие шесть лет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.