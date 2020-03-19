19.03.2020 | 17:39

В августе 2019 года на перекрестке улиц Володарского и Суворова случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два пассажира автомобиля ВАЗ.

Около 4:00 68-летний водитель вез троих молодых женщин. Приближаясь к дому № 92 на улице Володарского, он отвлекся от управления автомобилем. В это время к перекрестку по улице Суворова приближался Datsun. ВАЗ не уступил дорогу иномарке, произошло столкновение. А потом отечественная машина совершила наезд на остановившийся на проезжей части Lifan.

Дело в отношении человека, который был за рулем машины, рассматривал Железнодорожный суд города Пензы. Было доказано, что человек за рулем ВАЗа не принял мер к снижению скорости транспортного средства.

«Пассажирам автомобиля, находившимся на заднем пассажирском сиденье, причинены телесные повреждения, в комплексе квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью и состоящие в причинной связи со смертью, которая наступила у одной из потерпевших в этот же день, а у другой - 3 октября 2019 года», - сообщила помощник председателя Железнодорожного районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Пенсионер свою вину признал полностью. Пытался загладить вред, нанесенный потерпевшим, передав на лечение и погребение 5 000 рублей. Суд это учел.

«Назначено наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года», - пояснила Олеся Бахтеева.

Также с подсудимого в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области взыскано 160 тысяч рублей на лечение потерпевших. Приговор вступил в законную силу.

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