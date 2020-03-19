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Криминал | Разговор по телефону обернулся для жителя Мокшанского района кредитом

19.03.2020|15:33
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Если вам звонят с неизвестного номера, который начинается с префикса 8495, - это уже повод насторожиться. А когда некто, представившись сотрудником банка, сообщает, что на вашу карту пытаются оформить кредит, можно быть уверенным, что с вами разговаривает мошенник.

После подобной беседы пострадал житель Мокшанского района.

«Сообщил, что с моей карты была попытка оформления кредита на 84 000 рублей. Я ответил, что кредитов не оформлял, заявок никаких не отправлял. Он говорит: «Ну мы тогда ее отменяем». Я говорю: «Конечно!» Он предложил проверить остальные карты», - рассказал потерпевший.

«Вскоре он получил сообщение о том, что на его банковский счет зачислены 84 000 рублей. Через некоторое время из СМС-сообщения он узнал, что с его счета списали 82 000 рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Молодой человек был вынужден обратиться в отделение банка с заявлением о том, что на него был оформлен мошеннический кредит.

Сотрудники полиции пытаются установить тех, кто причастен к совершению этого преступления.

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