15.03.2020 | 11:06

42-летнего жителя Белинского района, два года успешно скрывавшегося от дознавателя, подвело желание увидеться с родней.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов своему ребенку. В 2015 году он гасил долг время от времени, а в 2017-м совершенно забыл о нем.

Нерадивого отца привлекли к административной ответственности. Ему назначили 90 часов обязательных работ, однако понесенное наказание не пробудило в сельчанине совесть.

Долг продолжал расти, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Осознав, что ситуация становится серьезной, сельчанин скрылся.

О нем не было никаких вестей в течение двух лет. На связь мужчина не выходил, с близкими и друзьями не общался.

«Устав прятаться и решив, что срок дознания истек, он вернулся в родные пенаты, чтобы навестить родственников. Но человек не иголка. Этим же днем он был доставлен судебным приставом по ОУПДС к дознавателю отдела», - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела по части 1 статьи 157 УК (неуплата средств на содержание детей) возобновили. Должника ждет скамья подсудимых.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.