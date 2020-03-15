Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 мар 2020|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  85.71  |  $  77.24

Криминал | Житель Белинского района приехал навестить родню и попал к дознавателю

15.03.2020|11:06
Печать

42-летнего жителя Белинского района, два года успешно скрывавшегося от дознавателя, подвело желание увидеться с родней.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов своему ребенку. В 2015 году он гасил долг время от времени, а в 2017-м совершенно забыл о нем.

Нерадивого отца привлекли к административной ответственности. Ему назначили 90 часов обязательных работ, однако понесенное наказание не пробудило в сельчанине совесть.

Долг продолжал расти, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Осознав, что ситуация становится серьезной, сельчанин скрылся.

О нем не было никаких вестей в течение двух лет. На связь мужчина не выходил, с близкими и друзьями не общался.

«Устав прятаться и решив, что срок дознания истек, он вернулся в родные пенаты, чтобы навестить родственников. Но человек не иголка. Этим же днем он был доставлен судебным приставом по ОУПДС к дознавателю отдела», - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела по части 1 статьи 157 УК (неуплата средств на содержание детей) возобновили. Должника ждет скамья подсудимых.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте