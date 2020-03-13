13.03.2020 | 09:20

23-летний житель Пензы, уже судимый за мошенничество, вновь предстал перед судом.

3 июня 2019 года нигде не работавший молодой человек взял в офисе микрофинансовой организации, расположенном на улице Калинина, заем в 3 000 рублей. При этом он предъявил менеджеру-кассиру свой паспорт и сообщил, что он работает водителем с оплатой труда в 25 000 рублей.

Взятые в долг деньги пензенец не вернул и попал на скамью подсудимых.

«По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 15 дней в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.