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Криминал | По подозрению в убийстве таксиста из Иссы задержан житель Мокшана

06.03.2020|17:24
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В салоне сгоревшей «Лады-гранты» в рабочем поселке Исса спасатели обнаружили тело ее водителя, мужчины 1958 года рождения. Как выяснилось позже, это не просто пожар, а криминальное происшествие. У погибшего, помимо ожогов, оказалось и ранение в грудь, по предварительным данным, нанесенное отверткой.

«По подозрению в совершении убийства задержан житель Мокшана, 1991 года рождения, у которого возник конфликт с потерпевшим, занимавшимся частным извозом. В ходе следственных действий злоумышленник пояснил, что нанес водителю удар предметом, обнаруженном в автомашине. После чего он поджег транспортное средство и незамедлительно скрылся с места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Но на свободе 28-летний подозреваемый гулял недолго. Его задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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Гость|06.03.2020 19:26|

Отморозок!

Гость|06.03.2020 20:30|

Паскуда. Расстреляйте его к чертовой матери!

Дядя Звонкий|06.03.2020 20:38|

penzainform.ru писал(a):

задержан житель Мокшана, 1991 года рождения, у которого возник конфликт с потерпевшим
Мокшанец просто просил таксиста увезти его на дип-хаус

Гость|07.03.2020 01:48|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

Имя: Гость
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