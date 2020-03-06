06.03.2020 | 17:24

В салоне сгоревшей «Лады-гранты» в рабочем поселке Исса спасатели обнаружили тело ее водителя, мужчины 1958 года рождения. Как выяснилось позже, это не просто пожар, а криминальное происшествие. У погибшего, помимо ожогов, оказалось и ранение в грудь, по предварительным данным, нанесенное отверткой.

«По подозрению в совершении убийства задержан житель Мокшана, 1991 года рождения, у которого возник конфликт с потерпевшим, занимавшимся частным извозом. В ходе следственных действий злоумышленник пояснил, что нанес водителю удар предметом, обнаруженном в автомашине. После чего он поджег транспортное средство и незамедлительно скрылся с места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Но на свободе 28-летний подозреваемый гулял недолго. Его задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.