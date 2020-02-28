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Криминал | В Рязани расследуют убийство пензенца, который мог быть связан с «Сетью»

28.02.2020|13:38
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Представители Следственного управления СК России по Рязанской области заявили, что продолжают расследование убийства жителя Пензы.

На сайте ведомства сообщается, что тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района. По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В результате проведения судебно-генетических экспертиз и проверки полученных результатов по базам данных в 2019 году личность погибшего установили. Им оказался житель города Пензы, 1995 года рождения», - уточнили в рязанском СУ СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, а также лиц, причастных к совершению преступления. Проверяются различные версии произошедшего.

Предположительно, убитым является Артем Дорофеев, который пропал в 2017 году вместе со своей подругой Екатериной Левченко. Тело девушки до сих пор не найдено. В Пензе по данному факту заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По сведениям интернет-издания «Медуза», к гибели Дорофеева и Левченко могут быть причастны некоторые фигуранты дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденные в Пензе.

По утверждению «Медузы», Левченко и Дорофеев тесно общались с фигурантами дела «Сети» и помогали им продавать наркотики. Когда незаконной деятельностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, участники группировки испугались, что молодые люди дадут показания против них, и решили их убить.

Приговор фигурантам дела «Сети» провозгласили в Пензе 10 февраля. Их признали виновными в организации террористического сообщества и назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 18 лет.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания из них якобы выбивали пытками. Приговор вызвал общественный резонанс, в поддержку осужденных выступили несколько тысяч человек.

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Гость|28.02.2020 14:36|

Гость писал(a):

Сложно найти и прочитать исходную публикацию Медузы?
А кроме проститутских текстов что есть?

Гость|28.02.2020 15:06|

Гость писал(a):

А кроме проститутских текстов что есть?
По пятницам не подаём, извини.

Гость|28.02.2020 15:15|

А у нас в Рязани — грибы с глазами.

Гость|28.02.2020 15:16|

Гость писал(a):

По пятницам не подаём
Не по православному это...

Гость|28.02.2020 15:19|

Гость писал(a):

А у нас в Рязани — грибы с глазами.
А в Пензе прицелы с глазами...

Гость|28.02.2020 15:54|

Ну накинуть дебилкам ещё лет по 5 и забыть ...чего мусолить то ...

Гость|28.02.2020 16:01|

За торговлю наркотиками этих мразей нужно было кончать при попытке к бегству! Следовательно наркотики, оружие ... легко погань отделалась, даже по 25 лет не выхватили!

Гость|28.02.2020 16:02|

Гость писал(a):

Ну накинуть дебилкам ещё лет по 5 и забыть ...чего мусолить то ...

Новые сообщения

Гость|28.02.2020 16:01|

За торговлю наркотиками этих мразей нужно было кончать при попытке к бегству! Следовательно наркотики, оружие ... легко погань отделалась, даже по 25 лет не выхватили!

Гость писал(a):
Ну накинуть дебилкам ещё лет по 5 и забыть ...чего мусолить то ...

Новые сообщения

Гость|28.02.2020 16:01|

За торговлю наркотиками этих мразей нужно было кончать при попытке к бегству! Следовательно наркотики, оружие ... легко погань отделалась, даже по 25 лет не выхватили!

Все проститутки так считают.

Гость|28.02.2020 16:03|

Гость писал(a):

Все проститутки так считают.
Дурочка, факты вещь упрямая, оружие нашли,наркотики нашли,всё доказали, погань согласилась в полном объеме. Следовательно по делам! Жалко мало дали !

Гость|28.02.2020 16:05|

Гость писал(a):

факты вещь упрямая, оружие нашли,наркотики нашли,всё доказали, погань согласилась в полном объеме. Следовательно по делам! Жалко мало дали !
Все проститутки так считают.

Гость|28.02.2020 16:05|

Гость писал(a):

Все проститутки так считают.
Проститутки куда полезнее и чище этой погани !

Гость|28.02.2020 16:08|

Гость писал(a):

Проститутки куда полезнее и чище этой погани !
Не все в мире такие как ты проститутки.

Гость|28.02.2020 16:11|

Оружие и наркотики можно подкинуть. Суды не вызывают даже малейшего доверия.

Гость|28.02.2020 16:15|

Суды у народа вызывают абсолютное недоверие и прочно ассоциируются с глобальным враньем.

Гость|28.02.2020 16:40|

Деревянное зодчество России наносит удар по безопасности. Двое резчиков по дереву из Архангельска случайно перепугали сотрудников ФСО, охранявших резиденцию Владимира Путина.

Самый страшный российский грех – излишний энтузиазм. Двое мастеров решили сделать подарок президенту на 23 февраля. Вырезали из какого-то бревна огромного медведя и стали искать выходы на главное лицо. Первым делом они написали письмо в Администрацию Президента, там им дали добро: «Привозите своё животное, посмотрим на месте». Парни погрузили медведя в прицеп и тронулись в Москву.

Путь из Архангельска привёл зодчих по намоленному маршруту прямиком на Старую площадь – в Администрацию. Однако там их не приняли: на дворе был выходной. Тогда ребята пожали плечами и решили ехать прямиком к Владимиру Владимировичу в Ново-Огарёво.

Уже в окрестностях Рублёвки наши герои заблудились. Навигатор точного расположения резиденции не знал, и парни решили обратиться к гаишникам, дежурившим на обочине. Фраза «А где тут живёт президент, у нас для него подарок» привела в необычайное возбуждение полицейских. На место сразу же вызвали ФСО.

Мастеров допросили, их машину перевернули вверх дном – к несчастью, в багажнике валялся старый газовый баллон, категорически усугубивший ситуацию. Стали проверять медведя, но ничего, кроме дерева и пота, не нашли. Зодчих забрали в отдел полиции, взяли с них объяснительные, после чего отправили назад – в Архангельск – вместе с расстроенным медведем.

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