28.02.2020 | 13:38

Представители Следственного управления СК России по Рязанской области заявили, что продолжают расследование убийства жителя Пензы.

На сайте ведомства сообщается, что тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района. По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В результате проведения судебно-генетических экспертиз и проверки полученных результатов по базам данных в 2019 году личность погибшего установили. Им оказался житель города Пензы, 1995 года рождения», - уточнили в рязанском СУ СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, а также лиц, причастных к совершению преступления. Проверяются различные версии произошедшего.

Предположительно, убитым является Артем Дорофеев, который пропал в 2017 году вместе со своей подругой Екатериной Левченко. Тело девушки до сих пор не найдено. В Пензе по данному факту заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По сведениям интернет-издания «Медуза», к гибели Дорофеева и Левченко могут быть причастны некоторые фигуранты дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденные в Пензе.

По утверждению «Медузы», Левченко и Дорофеев тесно общались с фигурантами дела «Сети» и помогали им продавать наркотики. Когда незаконной деятельностью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, участники группировки испугались, что молодые люди дадут показания против них, и решили их убить.

Приговор фигурантам дела «Сети» провозгласили в Пензе 10 февраля. Их признали виновными в организации террористического сообщества и назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 18 лет.

Дело получило известность из-за заявления задержанных о том, что признательные показания из них якобы выбивали пытками. Приговор вызвал общественный резонанс, в поддержку осужденных выступили несколько тысяч человек.

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