27.12.2019 | 12:31

59-летнего жителя поселка Чаадаевка Городищенского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за изнасилования и хулиганство, признали виновным в смерти соседа.

19 августа мужчина пришел в гости к знакомым, проживающим на одной с ним улице Кирова, где присоединился к застолью.

В процессе распития спиртного хозяин и визитер поругались: первый стал оскорблять возлюбленную второго.

Не выдержав критики, гость ушел к себе, одолеваемый желанием отомстить. Он взял нож и вернулся к соседям.

«Зайдя в дом, он нанес один удар ножом в грудь потерпевшего, сидевшего за столом на кухне. Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», - сообщила порталу «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

По дороге в больницу жертва скончалась от колото-резаного ранения грудной клетки, вызвавшего острую кровопотерю.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.