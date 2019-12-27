59-летнего жителя поселка Чаадаевка Городищенского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за изнасилования и хулиганство, признали виновным в смерти соседа.
19 августа мужчина пришел в гости к знакомым, проживающим на одной с ним улице Кирова, где присоединился к застолью.
В процессе распития спиртного хозяин и визитер поругались: первый стал оскорблять возлюбленную второго.
Не выдержав критики, гость ушел к себе, одолеваемый желанием отомстить. Он взял нож и вернулся к соседям.
«Зайдя в дом, он нанес один удар ножом в грудь потерпевшего, сидевшего за столом на кухне. Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», - сообщила порталу «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.
По дороге в больницу жертва скончалась от колото-резаного ранения грудной клетки, вызвавшего острую кровопотерю.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.
penzainform.ru писал(a):Как быстро он осознал на этот раз, наверное повлияло прежнее наказание и становление на путь исправления. Еще раз отсидит и выйдя на свободу осознает что нож в руки ни-ни и стакан полный не наливать. Может сразу таких удалять из общества?