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Криминал | В поселке Чаадаевка бывший уголовник зарезал соседа

27.12.2019|12:31
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59-летнего жителя поселка Чаадаевка Городищенского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за изнасилования и хулиганство, признали виновным в смерти соседа.

19 августа мужчина пришел в гости к знакомым, проживающим на одной с ним улице Кирова, где присоединился к застолью.

В процессе распития спиртного хозяин и визитер поругались: первый стал оскорблять возлюбленную второго.

Не выдержав критики, гость ушел к себе, одолеваемый желанием отомстить. Он взял нож и вернулся к соседям.

«Зайдя в дом, он нанес один удар ножом в грудь потерпевшего, сидевшего за столом на кухне. Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», - сообщила порталу «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

По дороге в больницу жертва скончалась от колото-резаного ранения грудной клетки, вызвавшего острую кровопотерю.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|27.12.2019 13:02|

penzainform.ru писал(a):

Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции»
Как быстро он осознал на этот раз, наверное повлияло прежнее наказание и становление на путь исправления. Еще раз отсидит и выйдя на свободу осознает что нож в руки ни-ни и стакан полный не наливать. Может сразу таких удалять из общества?

Гость|27.12.2019 13:25|

Ну они и выходят, чтобы убивать. Их там гноить надо до смерти, оттуда выходят не люди, запомните.

Гость|27.12.2019 13:38|

Каки умные комментатры тут, аж нахрен послать некого.

Гость|27.12.2019 13:57|

Алкоголь - зло!

Имя: Гость
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