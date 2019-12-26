26.12.2019 | 17:52

Пензенские полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию немаркированной табачной продукции. Одного из индивидуальных предпринимателей Кузнецка заподозрили в том, что он занимается хранением и распространением сигарет без акцизных марок. Информация подтвердилась.

«В ходе осмотра места происшествия на торговой точке в городе Кузнецке были проведены следственные действия, в результате чего было изъято более 4 000 пачек сигарет (немаркированной продукции)», - сообщил начальник полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

Еще 2 000 блоков полицейские нашли в гараже подозреваемого.

«В каждом блоке - 10 пачек сигарет, на всех отсутствуют акцизные марки», - пояснил начальник отделения ЭБиПК ОМВД России по г. Кузнецку Евгений Ночкин.

Выясняется, у кого мужчина приобрел товар, а также канал поставки нелегальной продукции в Пензенскую область.