В Кузнецке назвали примерную дату завершения отопительного сезона

В понедельник, 1 апреля, в администрации Кузнецка назвали срок, когда могут завершить отопительный сезон.
По предварительным прогнозам, это случится в 20-х числах апреля.
В 2023 году батареи в домах кузнечан начали остывать 17 апреля. Последними от ресурса отключили социальные учреждения.
Жителей Пензы также интересует, когда в городе отключат отопление. Многие просят сделать это уже сейчас, поскольку в ближайшее время ожидается до +19 градусов.
Представитель администрации Пензы напомнил о главном критерии прекращения подачи ресурса - среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов на протяжении 5 дней подряд.
«При этом ориентируются на долгосрочный прогноз погоды. Нужно учитывать, что процесс завершения отопительного сезона необратим. При этом погода ранней весной неустойчива и через день после потепления температура наружного воздуха может установиться на более низкой отметке», - отметили в мэрии.
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