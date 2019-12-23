23.12.2019 | 14:05

В воскресенье, 22 декабря, в канализационном колодце в Москве были обнаружены тела мужчины и женщины. В причастности к их смерти подозревают уроженца Пензенской области. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

По предварительным данным, погибшие работали уборщиками дорожной службы. Их отсутствие выявилось во время утренней пересменки.

В этот же день был задержан 75-летний уроженец Пензенской области, который трудился трактористом. На допросе мужчина признался, что уснул за рулем и случайно нажал на педаль газа. Погрузчик наехал на людей. Испугавшись произошедшего, тракторист скинул тела в ливневый колодец.

Корреспондент портала PenzaInform обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, где подтвердили факт задержания подозреваемого и сообщили, что сейчас с ним работают сотрудники следственного комитета.

На сайте Главного следственного управления СКР по городу Москве сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

«По данным следствия, 22 декабря 2019 года во время проведения работ по очистке дорог транспортное средство совершило наезд на двух рабочих 1984 и 1987 годов рождения. От полученных травм потерпевшие скончались на месте», - говорится в информации.