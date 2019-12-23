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Криминал | Пожилой пензенец сознался, что задавил двух людей и спрятал трупы в колодце

23.12.2019|14:05
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В воскресенье, 22 декабря, в канализационном колодце в Москве были обнаружены тела мужчины и женщины. В причастности к их смерти подозревают уроженца Пензенской области. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

По предварительным данным, погибшие работали уборщиками дорожной службы. Их отсутствие выявилось во время утренней пересменки.

В этот же день был задержан 75-летний уроженец Пензенской области, который трудился трактористом. На допросе мужчина признался, что уснул за рулем и случайно нажал на педаль газа. Погрузчик наехал на людей. Испугавшись произошедшего, тракторист скинул тела в ливневый колодец.

Корреспондент портала PenzaInform обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, где подтвердили факт задержания подозреваемого и сообщили, что сейчас с ним работают сотрудники следственного комитета.

На сайте Главного следственного управления СКР по городу Москве сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

«По данным следствия, 22 декабря 2019 года во время проведения работ по очистке дорог транспортное средство совершило наезд на двух рабочих 1984 и 1987 годов рождения. От полученных травм потерпевшие скончались на месте», - говорится в информации.

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Гость|23.12.2019 14:31|

75 лет мужику, работал на очистке дорог, какие работы он мог выполнять, позор такой власти...

Гость|23.12.2019 14:37|

penzainform.ru писал(a):

75-летний уроженец Пензенской области, который трудился трактористом
Одуреть можно. Судить однозначно.

Гость|23.12.2019 14:46|

Фильм "Текст-2" продолжение

Гость|23.12.2019 14:49|

Корреспондент пензаинформ))).

Гость|23.12.2019 14:59|

Предвестник пенсионной реформы. Уснул за рулем. Странно, что не вечным сном, хотя последствия все равно удручающие.

Гость|23.12.2019 15:14|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
75-летний уроженец Пензенской области, который трудился трактористом
Одуреть можно. Судить однозначно.
хотела власть чтобы люди дольше работали, сделала всем мизерные пенсии. В итоге люди будут работать пока не умрут на работе. Одни умерли, другой сядет за них.

Гость|23.12.2019 15:21|

Даёшь пенсиооный возраст 75 женщинам и 80 мужчинам?

Какой тракторист в 75,альцгеймер за спиной.

Гость|23.12.2019 15:21|

Скоро врачи со старческим маразмом вас начнут лечить...

Гость|23.12.2019 15:22|

Гость писал(a):

другой сядет за них.
За то как он и мечтал перед пенсией - государство теперь будет его кормить и одевать.

Гость|23.12.2019 15:26|

отпустить Деда немедленно!!! он не виноват это все власть!

Гость|23.12.2019 15:26|

Гость писал(a):

За то как он и мечтал перед пенсией - государство теперь будет его кормить и одевать
и его мечты сбудутся и + бонус еще охрана бесплатная

Гость|23.12.2019 15:31|

Гость писал(a):

отпустить Деда немедленно!!! он не виноват это все власть!
Тут оно как? Ежели, скажем, трахтур не нашего производства, то как знать, мож дед и не виновен совсем?... Америка, Запад могут засылать? Могут.

Гость|23.12.2019 15:32|

Судить нужно того, кто допустил до работы старика!

Гость|23.12.2019 15:34|

Сюр какой- то... Москва, 75- летний тракторист, трупы в колодце...

Имя: Гость
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