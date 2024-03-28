Сетевое издание|18+|Четверг|28 мар 2024|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Горводоканал изготавливает новые кольца для ремонта колодцев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С наступлением теплой погоды для ресурсоснабжающих предприятий Пензы, в том числе и для Горводоканала, приходит пора восстанавливать места разрытий и ремонтировать колодцы. Подготовка к масштабным работам идет уже сейчас.

Специалисты «РКС-Пенза» приступили к изготовлению железобетонных доборных колец, которые используются при ремонте колодцев и позволяют выровнять их высоту до уровня дорожного покрытия.

Горводоканал изготавливает новые кольца для ремонта колодцев

«После зимы зачастую происходят просадки и разрушения колодцев. Ремонт мы выполняем круглогодично, но летом работать проще и быстрее. Наличие нужного количества доборных колец позволит повысить оперативность выполнения ремонта, соответственно, увеличить количество восстановленных колодцев», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Особое внимание уделяется коммуникациям, расположенным на магистральных дорогах, так как их ненадлежащее состояние создает трудности для движения транспорта. Такие колодцы восстанавливаются в первую очередь.

В 2023 году в соответствии с производственной программой Горводоканала были приведены в нормативное состояние 232 водопроводных колодца и 483 канализационных. На эти цели было направлено более 6 миллионов рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте