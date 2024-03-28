Горводоканал изготавливает новые кольца для ремонта колодцев

28.03.2024 | 13:30

С наступлением теплой погоды для ресурсоснабжающих предприятий Пензы, в том числе и для Горводоканала, приходит пора восстанавливать места разрытий и ремонтировать колодцы. Подготовка к масштабным работам идет уже сейчас.

Специалисты «РКС-Пенза» приступили к изготовлению железобетонных доборных колец, которые используются при ремонте колодцев и позволяют выровнять их высоту до уровня дорожного покрытия.

«После зимы зачастую происходят просадки и разрушения колодцев. Ремонт мы выполняем круглогодично, но летом работать проще и быстрее. Наличие нужного количества доборных колец позволит повысить оперативность выполнения ремонта, соответственно, увеличить количество восстановленных колодцев», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Особое внимание уделяется коммуникациям, расположенным на магистральных дорогах, так как их ненадлежащее состояние создает трудности для движения транспорта. Такие колодцы восстанавливаются в первую очередь.

В 2023 году в соответствии с производственной программой Горводоканала были приведены в нормативное состояние 232 водопроводных колодца и 483 канализационных. На эти цели было направлено более 6 миллионов рублей.