В Городищенском районе столкнулись трактор и большегруз

12.02.2024 | 10:29

Вечером в воскресенье, 11 февраля, на трассе М-5 в Городищенском районе случилось ДТП с участием грузовика и трактора. Есть пострадавший.

Авария произошла в 19:40 на 691-м километре дороги. Участниками стали 48-летний водитель большегруза Scania с полуприцепом и 36-летний мужчина, управлявший трактором «Беларусь».

Фото с места ДТП опубликовала единая дежурно-диспетчерская служба Городищенского района. На снимках видно, что от удара трактор опрокинулся.

Водитель сельхозтехники пострадал, медики госпитализировали его в Пензу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.