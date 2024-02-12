В Городищенском районе столкнулись трактор и большегруз

Вечером в воскресенье, 11 февраля, на трассе М-5 в Городищенском районе случилось ДТП с участием грузовика и трактора. Есть пострадавший.
Авария произошла в 19:40 на 691-м километре дороги. Участниками стали 48-летний водитель большегруза Scania с полуприцепом и 36-летний мужчина, управлявший трактором «Беларусь».
Фото с места ДТП опубликовала единая дежурно-диспетчерская служба Городищенского района. На снимках видно, что от удара трактор опрокинулся.
Водитель сельхозтехники пострадал, медики госпитализировали его в Пензу.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀