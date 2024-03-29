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Криминал

В Золотаревке мужчина погиб из-за самопроизвольного движения трактора

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32-летнего жителя Пензенского района подозревают в причинении смерти по неосторожности. Погиб 58-летний мужчина из Золотаревки.

Инцидент случился днем 23 марта на территории поселка. Подозреваемый запустил двигатель трактора, который оставил с включенной передачей, и тот самопроизвольно двинулся в направлении стоявшего перед ним мужчины.

От удара фарой в спину потерпевший упал на бревна и получил травму груди.

25 марта он скончался. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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