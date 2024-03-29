В Золотаревке мужчина погиб из-за самопроизвольного движения трактора

32-летнего жителя Пензенского района подозревают в причинении смерти по неосторожности. Погиб 58-летний мужчина из Золотаревки.
Инцидент случился днем 23 марта на территории поселка. Подозреваемый запустил двигатель трактора, который оставил с включенной передачей, и тот самопроизвольно двинулся в направлении стоявшего перед ним мужчины.
От удара фарой в спину потерпевший упал на бревна и получил травму груди.
25 марта он скончался. Возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.
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