В Золотаревке мужчина погиб из-за самопроизвольного движения трактора

29.03.2024 | 17:04

32-летнего жителя Пензенского района подозревают в причинении смерти по неосторожности. Погиб 58-летний мужчина из Золотаревки.

Инцидент случился днем 23 марта на территории поселка. Подозреваемый запустил двигатель трактора, который оставил с включенной передачей, и тот самопроизвольно двинулся в направлении стоявшего перед ним мужчины.

От удара фарой в спину потерпевший упал на бревна и получил травму груди.

25 марта он скончался. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.