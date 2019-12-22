22.12.2019 | 10:47

Несмотря на раскаяние и полное признание, виновный в дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек, 66-летний житель Пензы будет лишен свободы.

«В ходе судебного следствия установлено, что данный гражданин 7 июня 2019 года, двигаясь по улице Окружной на автомобиле Renault Logan от улицы Кижеватова к улице Курской, на нерегулируемом пешеходном пешеходе совершил наезд на пешехода, в связи с чем причинил ему травмы, несовместимые с жизнью», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Игорь Бондарь.

Погиб 80-летний пенсионер. Суд направил виновника ДТП в колонию-поселение на 8 месяцев и лишил права управлять транспортными средствами в течение двух лет.