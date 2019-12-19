19.12.2019 | 09:22

Жительница села Манторово Лунинского района потеряла право на получение ежемесячного пособия на обеспечение питанием ребенка в возрасте до трех лет. Это произошло из-за того, что в декабре 2018 года суд лишил ее родительских прав на двухлетнюю дочь.

Однако женщина не известила о случившемся администрацию района и получала пособие еще 10 месяцев. Общая сумма выплат составила 5 800 рублей.

Нарушение выявила районная прокуратура. В отношении 33-летней женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.

«Расследование находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.