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Криминал | В Лунинском районе сельчанка незаконно получала пособие на ребенка

19.12.2019|09:22
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Жительница села Манторово Лунинского района потеряла право на получение ежемесячного пособия на обеспечение питанием ребенка в возрасте до трех лет. Это произошло из-за того, что в декабре 2018 года суд лишил ее родительских прав на двухлетнюю дочь.

Однако женщина не известила о случившемся администрацию района и получала пособие еще 10 месяцев. Общая сумма выплат составила 5 800 рублей.

Нарушение выявила районная прокуратура. В отношении 33-летней женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.

«Расследование находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|19.12.2019 09:33|

Лет на 10 строгого потянет. Бухает?

Имя: Гость
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