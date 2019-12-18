18.12.2019 | 10:53

В Пензенской области продолжают выявлять факты незаконной рубки деревьев. Так, сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества во время последнего рейда обнаружили в 11-м выделе 47-го квартала Докучаевского участкового лесничества пни спиленных сухостойных дубов, их оказалось 31.

Ущерб, причиненный лесхозу действиями браконьеров, составил 48 466 рублей. Нарушителей пока не нашли, все необходимые материалы направили в правоохранительные органы.

Аналогичный факт на днях зафиксировали в Каменском участке Каменско-Свищевского лесничества. Там были спилены сырые дубы на общую сумму 41 049 рублей.

«Виновник установлен - местный житель, материал передан в отдел полиции по Каменскому району», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.