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Криминал | В Пензенской области «черные лесорубы» спилили дубов почти на 100 000

18.12.2019|10:53
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В Пензенской области продолжают выявлять факты незаконной рубки деревьев. Так, сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества во время последнего рейда обнаружили в 11-м выделе 47-го квартала Докучаевского участкового лесничества пни спиленных сухостойных дубов, их оказалось 31.

Ущерб, причиненный лесхозу действиями браконьеров, составил 48 466 рублей. Нарушителей пока не нашли, все необходимые материалы направили в правоохранительные органы.

Аналогичный факт на днях зафиксировали в Каменском участке Каменско-Свищевского лесничества. Там были спилены сырые дубы на общую сумму 41 049 рублей.

«Виновник установлен - местный житель, материал передан в отдел полиции по Каменскому району», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Гость|18.12.2019 11:14|

Хочу сходить за валежником.А можно ли на лыжах и с ножовкой.И по сколько сантиметров пилить.Может кто знает.

Гость|18.12.2019 11:21|

penzainform.ru писал(a):

пни спиленных сухостойных дубов, их оказалось 31.
Где работа лесничества??? Почему стоят сухостои ИСТОЧНИК ПОЖАРА?

Гость|18.12.2019 11:42|

А когда будет подсчитан ущерб нанесённых чёрными лесорубами и чиновниками ,которые уничтожали живой дубовый лес в районе Олимпийской аллеи?

Гость|18.12.2019 11:45|

Гость писал(a):

Хочу сходить за валежником.А можно ли на лыжах и с ножовкой.И по сколько сантиметров пилить.Может кто знает.
На лыжах нельзя - только в валенках. С ножовкой нельзя - можно только с ногтями, ими и пилить, по 2 сантиметра.

Гость|18.12.2019 11:46|

Гость писал(a):

Хочу сходить за валежником.А можно ли на лыжах и с ножовкой.И по сколько сантиметров пилить.Может кто знает.
Метр. И только валежник.

Гость|18.12.2019 11:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Хочу сходить за валежником.А можно ли на лыжах и с ножовкой.И по сколько сантиметров пилить.Может кто знает.
На лыжах нельзя - только в валенках. С ножовкой нельзя - можно только с ногтями, ими и пилить, по 2 сантиметра.
Можно с ножовкой, с топорами. И только валежник.

Гость|18.12.2019 11:59|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
пни спиленных сухостойных дубов, их оказалось 31.
Где работа лесничества??? Почему стоят сухостои ИСТОЧНИК ПОЖАРА?
сухостой создает видимость леса, хорошие деревья уже давно спилены

Имя: Гость
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