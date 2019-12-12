12.12.2019 | 10:16

В одном из пензенских магазинов ревизия выявила недостачу товара на сумму более 2 500 рублей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что продукты из магазина похитили двое мужчин.

Представитель торговой сети обратился с заявлением в полицию. Ориентировки на розыск и задержание злоумышленников получили все наряды наружных служб полиции Пензенской области.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых - 24-летнего жителя Самарской области и 25-летнего жителя Подмосковья. Оба уже имели судимости за аналогичные преступления.

Молодые люди познакомились в Москве и решили вместе красть товары из придорожных супермаркетов. С этой целью они приехали в Пензенскую область. В пути они останавливались возле магазинов и заходили в них. Один из злоумышленников складывал товар в захваченную с собой сумку. Затем они проходили мимо кассы, не расплатившись, и покидали магазин.

При расследовании была установлена причастность подозреваемых к совершению более 10 аналогичных преступлений в Пензенской области. Похищенный товар они продавали в Москве, а вырученные деньги делили между собой.

По фактам краж группой лиц по предварительному сговору возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Молодые люди заключены под стражу.