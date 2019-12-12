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Криминал | Жительница Каменки сдала полиции мужа, жестоко убившего приятеля

12.12.2019|11:59
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В Каменке вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина жестоко расправился со своим знакомым.

Как установили следствие и суд, 1 июля 2019 года нетрезвый горожанин встретился с ним в гараже предприятия, на котором оба работали. Мирный разговор не заладился, мужчины поругались.

«В ходе ссоры обвиняемый вооружился найденным на месте происшествия ножом и во время завязавшейся борьбы нанес потерпевшему не менее 26 ударов клинком ножа в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей», - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Оставив поверженного приятеля, убийца направился домой. Тело обнаружила жена злоумышленника, о чем и сообщила в органы правопорядка.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери», - добавила Евгения Воеводина.

Суд приговорил горожанина к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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