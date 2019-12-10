В Пензе возбуждено уголовное дело о краже, жертвой которой стала 69-летняя местная жительница.
По словам пенсионерки, на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина предложил пензячке подключить услугу кешбэка, чтобы получать часть потраченных денежных средств обратно на счет.
Женщина согласилась и выполнила требования злоумышленника – назвала ему коды, поступившие в СМС-сообщениях.
Однако вместо подключения новой услуги со счета банковской карты было списано 356 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции № 3. Стражам порядка она призналась, что слышала о подобных способах обмана.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в подобной ситуации оказалась 60-летняя жительница Бессоновского района. Поверив в обещание кешбэка, она лишилась 80 тыс. руб.
penzainform.ru писал(a):Как говорил генпрокурор СССР в 1935..1939 г.г. Вышинский: "Признание - царица доказательств!" (он правда позаимствовал это из древнеримского правосудия). Так что раз призналась, значит понесет полную ответственность.