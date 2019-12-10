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Криминал | Пенсионерка из Пензы лишилась 356 тыс. руб. в попытке подключить кешбэк

10.12.2019|14:06
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В Пензе возбуждено уголовное дело о краже, жертвой которой стала 69-летняя местная жительница.

По словам пенсионерки, на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина предложил пензячке подключить услугу кешбэка, чтобы получать часть потраченных денежных средств обратно на счет.

Женщина согласилась и выполнила требования злоумышленника – назвала ему коды, поступившие в СМС-сообщениях.

Однако вместо подключения новой услуги со счета банковской карты было списано 356 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции № 3. Стражам порядка она призналась, что слышала о подобных способах обмана.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в подобной ситуации оказалась 60-летняя жительница Бессоновского района. Поверив в обещание кешбэка, она лишилась 80 тыс. руб.

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Гость|10.12.2019 14:23|

penzainform.ru писал(a):

Стражам порядка она призналась
Как говорил генпрокурор СССР в 1935..1939 г.г. Вышинский: "Признание - царица доказательств!" (он правда позаимствовал это из древнеримского правосудия). Так что раз призналась, значит понесет полную ответственность.

Гость|10.12.2019 15:02|

Кэшбек на все, и на это, и на то... Жертва рекламы. Раньше слова то такого не знали

Гость|10.12.2019 15:02|

Ура!!!!

Имя: Гость
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