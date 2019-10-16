Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.52

Криминал | В Пензенской области женщина потеряла 80 тыс. в надежде подключить кешбэк

16.10.2019|09:44
Печать

60-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области стала жертвой мошенников, поверив в обещание кешбэка.

По словам потерпевшей, на ее телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности известного банка. Он предложил подключить услугу возврата части средств за покупки при оплате картой.

По словам злоумышленника, для этого ему требовалось знать номер карты, код на ее обратной стороне и коды, которые поступят на телефон пенсионерки в СМС-сообщениях.

Женщина передала собеседнику всю информацию, после чего со счета ее карты было списано 80 тыс. руб. Поняв, что ее обманули, гражданка обратилась в полицию. Стражам порядка она призналась, что имела представление о подобных способах мошенничества.

«По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник — Фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|16.10.2019 10:28|

Так ей и надо.

Гость|16.10.2019 10:29|

В жопу ей кирзачем

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!