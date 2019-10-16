16.10.2019 | 09:44

60-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области стала жертвой мошенников, поверив в обещание кешбэка.

По словам потерпевшей, на ее телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности известного банка. Он предложил подключить услугу возврата части средств за покупки при оплате картой.

По словам злоумышленника, для этого ему требовалось знать номер карты, код на ее обратной стороне и коды, которые поступят на телефон пенсионерки в СМС-сообщениях.

Женщина передала собеседнику всю информацию, после чего со счета ее карты было списано 80 тыс. руб. Поняв, что ее обманули, гражданка обратилась в полицию. Стражам порядка она призналась, что имела представление о подобных способах мошенничества.

«По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.