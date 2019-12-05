05.12.2019 | 10:02

24-летний житель Пензы лишился нескольких тысяч рублей прежде, чем понял, что его водят за нос мошенники.

Молодой человек получил в приложении Viber сообщение о выигрыше 310 тысяч рублей. Он перешел на сайт организатора акции и убедился в своей удаче. Его не смутило то, что раньше он не участвовал ни в каких лотереях и акциях.

Для получения выигрыша пензяк позвонил по телефону, указанному на сайте. Откликнувшийся на звонок собеседник представился сотрудником службы выдачи призов и рассказал, как можно получить выигрыш. Для этого счастливчик должен через определенный сайт пополнить баланс своего номера телефона на 6 200 рублей.

Пензенец так и поступил, после чего ему поступило сообщение о совершении покупки на эту сумму. Через некоторое время молодому человеку снова позвонил «представитель организатора акции» и по той же схеме попросил перевести еще 9 000 рублей.

Мужчина догадался, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

«При получении через мобильные приложения или социальные сети, а также по электронной почте сообщения о выигрыше или наследстве помните: так действуют мошенники! Даже если такое сообщение вам пришло с телефонного номера или интернет-страницы знакомого человека, имейте в виду: злоумышленники могут взломать аккаунт или устройство, получив доступ ко всем контактам, и разослать сообщения.

Ни в коем случае не сообщайте данных своей банковской карты в переписке и никогда не передавайте посторонним лицам коды подтверждения операций и пароли для совершения действий с вашей банковской картой. Кроме того, ни под каким предлогом не перечисляйте деньги незнакомцам», - предупреждают сотрудники полиции.