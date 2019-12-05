Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 дек 2019|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.93  |  $  63.99

Криминал | Никогда не игравший в лотерею пензенец поверил в удачу и лишился денег

05.12.2019|10:02
Печать

24-летний житель Пензы лишился нескольких тысяч рублей прежде, чем понял, что его водят за нос мошенники.

Молодой человек получил в приложении Viber сообщение о выигрыше 310 тысяч рублей. Он перешел на сайт организатора акции и убедился в своей удаче. Его не смутило то, что раньше он не участвовал ни в каких лотереях и акциях.

Для получения выигрыша пензяк позвонил по телефону, указанному на сайте. Откликнувшийся на звонок собеседник представился сотрудником службы выдачи призов и рассказал, как можно получить выигрыш. Для этого счастливчик должен через определенный сайт пополнить баланс своего номера телефона на 6 200 рублей.

Пензенец так и поступил, после чего ему поступило сообщение о совершении покупки на эту сумму. Через некоторое время молодому человеку снова позвонил «представитель организатора акции» и по той же схеме попросил перевести еще 9 000 рублей.

Мужчина догадался, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

«При получении через мобильные приложения или социальные сети, а также по электронной почте сообщения о выигрыше или наследстве помните: так действуют мошенники! Даже если такое сообщение вам пришло с телефонного номера или интернет-страницы знакомого человека, имейте в виду: злоумышленники могут взломать аккаунт или устройство, получив доступ ко всем контактам, и разослать сообщения.

Ни в коем случае не сообщайте данных своей банковской карты в переписке и никогда не передавайте посторонним лицам коды подтверждения операций и пароли для совершения действий с вашей банковской картой. Кроме того, ни под каким предлогом не перечисляйте деньги незнакомцам», - предупреждают сотрудники полиции.

0
0
0
0
 
Гость|05.12.2019 10:32|

Лошара..

Гость|05.12.2019 10:37|

С зоны наверно умельцы, на марафет себе зарабатывают. Найди их попробуй, всё липовое ..

Гость|05.12.2019 10:40|

Красава, жаль не на попку развели.

Гость|05.12.2019 10:55|

24 года - вроде до маразма еще далеко.

Гость|05.12.2019 11:07|

penzainform.ru писал(a):

Его не смутило то, что раньше он не участвовал ни в каких лотереях и акциях.
Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Гость|05.12.2019 11:08|

На рот бы развели было бы гламурно.

Гость|05.12.2019 11:34|

penzainform.ru писал(a):

24-летний житель Пензы лишился нескольких тысяч рублей прежде, чем понял, что его водят за нос мошенники.
Жертва ЕГЭ?

Гость|05.12.2019 11:36|

Так ему и надо.

Гость|05.12.2019 11:39|

Так, я не понял. Вы же в школе должны быть, а не комменты строчить. Прогульщики?

Гость|05.12.2019 11:50|

Гость писал(a):

Так, я не понял. Вы же в школе должны быть, а не комменты строчить. Прогульщики?
У тебя самого сейчас перемена? С телефона пишешь?

Гость|05.12.2019 11:57|

Большая перемена, Ганжа, ты что ль пишешь, лентяй и прогульщик?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!