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Криминал | Жителя Шемышейки осудили за поездку на святой источник на угнанном ВАЗе

28.11.2019|13:11
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41-летнему жителю Шемышейки, ранее дважды судимому, вынесли приговор за угон автомобиля.

Сентябрьским днем мужчина пешком отправился к источнику «Семь ключей», который находится недалеко от села Мордовская Норка, чтобы искупаться там и набрать святой воды.

Путь сельчанина пролегал мимо строящегося на выезде из поселка грибного комплекса. Там он заметил автомобиль своего 50-летнего соседа и решил с ним поздороваться.

Мужчина зашел на территорию, однако знакомого не отыскал. Воспользовавшись случаем, он залез в открытый ВАЗ-2115, вытащил из салона коврики, снял и бросил на землю свою верхнюю одежду, завел мотор ключом, оставленным в замке зажигания, и отправился к источнику.

Заметившие злоумышленника охранники предположили, что это сын потерпевшего забрал машину, чтобы ее помыть. После отъезда автомобиля они все же решили сообщить об этом хозяину. Тот сразу же обратился в полицию.

Правоохранители задержали сельчанина недалеко от источника. Ключи от ВАЗа нашли в воде.

Суд признал жителя Шемышейки виновным и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев 15 дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчину сразу взяли под стражу. Приговор не вступил в силу, сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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Гость|28.11.2019 13:24|

богохульники!

Человек за святым поехал! А вы его судить!

Гость|28.11.2019 13:27|

Не вам его судить. Бог ему судья.

Гость|28.11.2019 13:30|

Православный угонщик автомобиля - как так? Не могет такого быть! Наверняка фейк, с целью опорочить духовные скрепы...

Гость|28.11.2019 13:34|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2115
Хламовозку то утилизировали в честь такого события ?

Гость|28.11.2019 13:39|

а вот отвези он этот чермет на чермет, хватило бы вызвать такси и хорошенько бы это обмыть! И на утро бы осталось здоровье поправить !

Гость|28.11.2019 13:59|

христа на вас нет...:)

Гость|28.11.2019 14:08|

Т.е религия до добра не доводит?

Имя: Гость
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