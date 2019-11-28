28.11.2019 | 13:11

41-летнему жителю Шемышейки, ранее дважды судимому, вынесли приговор за угон автомобиля.

Сентябрьским днем мужчина пешком отправился к источнику «Семь ключей», который находится недалеко от села Мордовская Норка, чтобы искупаться там и набрать святой воды.

Путь сельчанина пролегал мимо строящегося на выезде из поселка грибного комплекса. Там он заметил автомобиль своего 50-летнего соседа и решил с ним поздороваться.

Мужчина зашел на территорию, однако знакомого не отыскал. Воспользовавшись случаем, он залез в открытый ВАЗ-2115, вытащил из салона коврики, снял и бросил на землю свою верхнюю одежду, завел мотор ключом, оставленным в замке зажигания, и отправился к источнику.

Заметившие злоумышленника охранники предположили, что это сын потерпевшего забрал машину, чтобы ее помыть. После отъезда автомобиля они все же решили сообщить об этом хозяину. Тот сразу же обратился в полицию.

Правоохранители задержали сельчанина недалеко от источника. Ключи от ВАЗа нашли в воде.

Суд признал жителя Шемышейки виновным и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев 15 дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчину сразу взяли под стражу. Приговор не вступил в силу, сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.