27.11.2019 | 16:54

В Нижнем Ломове вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве 24-летней подруги.

В ночь на 28 июля влюбленные, жившие на съемной квартире, поссорились на почве ревности. Женщина, державшая в руке кухонный нож, стала выгонять пьяного мужчину из дома. Тот ударил ее, выхватил нож и девять раз вонзил его в тело жертвы, подавляя ее сопротивление другой рукой.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник же скрылся, оставив рядом с погибшей две розы и записку.

Мужчину объявили в розыск и через несколько дней задержали. «Когда я понял, что она уже холодная, я долго еще над ней ревел», - рассказал он тогда.

«Убийство было совершено накануне пятого дня рождения сына потерпевшей, который в момент его совершения спал в той же квартире. Утром в квартиру приехал брат злоумышленника и вызвал сотрудников органов внутренних дел», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.