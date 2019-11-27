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Криминал | В Нижнем Ломове осудили убийцу, оставившего две розы у тела жертвы

27.11.2019|16:54
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В Нижнем Ломове вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве 24-летней подруги.

В ночь на 28 июля влюбленные, жившие на съемной квартире, поссорились на почве ревности. Женщина, державшая в руке кухонный нож, стала выгонять пьяного мужчину из дома. Тот ударил ее, выхватил нож и девять раз вонзил его в тело жертвы, подавляя ее сопротивление другой рукой.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник же скрылся, оставив рядом с погибшей две розы и записку.

Мужчину объявили в розыск и через несколько дней задержали. «Когда я понял, что она уже холодная, я долго еще над ней ревел», - рассказал он тогда.

«Убийство было совершено накануне пятого дня рождения сына потерпевшей, который в момент его совершения спал в той же квартире. Утром в квартиру приехал брат злоумышленника и вызвал сотрудников органов внутренних дел», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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Гость|27.11.2019 17:21|

До слёз,мой маленький романтик...

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