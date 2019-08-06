06.08.2019 | 17:43

Убил любимую женщину из ревности и скрылся с места происшествия, оставив у тела погибшей две розы и записку.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого злоумышленника. Им оказался сожитель потерпевшей. Убийство произошло в квартире, которую они совместно арендовали», - сообщил заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Сразу после совершения преступления мужчина сообщил своим родственникам о случившемся и о том, что намерен скрываться. Однако через несколько дней его задержали.

«Когда я понял, что она уже холодная, я долго еще над ней ревел», - рассказал задержанный.

«Мужчина утверждает, что девушка в процессе конфликта схватила нож, но не угрожала ему и ударов не наносила. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у нее нож и нанес ей множественные удары по телу», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.