В Пензе поездка в магазин обернулась для 25-летнего горожанина уголовным преследованием.
Днем 22 августа молодой человек с приятелем отправился за покупкой строительных материалов. Поиски привели его в торговый центр на Южной Поляне. На парковке у здания пензенец увидел черный кошелек и подобрал его.
Внутри лежали 22 500 рублей, банковские и дисконтные карты. Деньги молодой горожанин оставил себе, а остальное выкинул.
Тем временем владелица кошелька хватилась своего имущества и обратилась к правоохранителям. Присвоившего чужие деньги молодого человека нашли по записям с камер наблюдения.
«В ходе расследования ущерб потерпевшей мужчина возместил, в связи с чем она обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В итоге мужчину освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
А вот и зря, за такое всё же нужно было условочку дурачку припаять. даБЫ НЕ ПОВАДНО ТАКОЕ БЫЛО.