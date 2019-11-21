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Криминал | Молодой пензенец нашел женский кошелек и пожалел об этом

21.11.2019|11:31
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В Пензе поездка в магазин обернулась для 25-летнего горожанина уголовным преследованием.

Днем 22 августа молодой человек с приятелем отправился за покупкой строительных материалов. Поиски привели его в торговый центр на Южной Поляне. На парковке у здания пензенец увидел черный кошелек и подобрал его.

Внутри лежали 22 500 рублей, банковские и дисконтные карты. Деньги молодой горожанин оставил себе, а остальное выкинул.

Тем временем владелица кошелька хватилась своего имущества и обратилась к правоохранителям. Присвоившего чужие деньги молодого человека нашли по записям с камер наблюдения.

«В ходе расследования ущерб потерпевшей мужчина возместил, в связи с чем она обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге мужчину освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

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Гость|21.11.2019 11:57|

А вот и зря, за такое всё же нужно было условочку дурачку припаять. даБЫ НЕ ПОВАДНО ТАКОЕ БЫЛО.

Гость|21.11.2019 12:00|

Взял и статью с пола поднял.

Гость|21.11.2019 12:41|

Нашёл = украл?

Имя: Гость
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