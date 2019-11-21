21.11.2019 | 11:31

В Пензе поездка в магазин обернулась для 25-летнего горожанина уголовным преследованием.

Днем 22 августа молодой человек с приятелем отправился за покупкой строительных материалов. Поиски привели его в торговый центр на Южной Поляне. На парковке у здания пензенец увидел черный кошелек и подобрал его.

Внутри лежали 22 500 рублей, банковские и дисконтные карты. Деньги молодой горожанин оставил себе, а остальное выкинул.

Тем временем владелица кошелька хватилась своего имущества и обратилась к правоохранителям. Присвоившего чужие деньги молодого человека нашли по записям с камер наблюдения.

«В ходе расследования ущерб потерпевшей мужчина возместил, в связи с чем она обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге мужчину освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.