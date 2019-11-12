Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 ноя 2019|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  63.97

Криминал | В Заречном предпринимателя осудили за мошенничество с автостраховкой

12.11.2019|09:49
Печать

Зареченский предприниматель получил реальный срок за мошенничество с автостраховкой. Мужчина пытался обмануть компанию дважды.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», горожанин попал в ДТП на своем Land Rover. Причиненный автомобилю ущерб эксперты оценили в 1,6 миллиона рублей.

Однако к тому моменту автостраховка горожанина перестала действовать, и, желая все-таки получить выплату, он прибег к хитрости, заручившись поддержкой приятеля.

Мужчины подогнали разбитое авто под стоящий на обочине трассы у села Лопатки КамАЗ так, чтобы инсценировать результат ДТП, в котором иномарка врезалась в грузовик. Затем они вызвали сотрудников ГИБДД для оформления аварии, а друг зареченца, у которого была действующая страховка, назвался владельцем машины. Госномер предварительно поменяли.

Получить деньги злоумышленнику не удалось. В страховой компании обнаружили, что VIN-номера, указанные на кузове автомобиля, не совпадают с обозначенными в документах. В выплате зареченцу отказали, о покушении на мошенничество сообщили в полицию.

Второе ДТП инсценировать не пришлось. После аварии, в которую попал коммерсант на другом своем автомобиле (тоже Land Rover), он отослал страховщикам документы, в которых преувеличил полученные повреждения. Здесь задействовал результат экспертизы первой разбитой машины.

На этот раз мошенничество вскрылось не сразу, мужчине удалось получить около 2 миллионов рублей.

Суд приговорил злоумышленника к полутора годам колонии.

0
0
0
0
 
Гость|12.11.2019 10:03|

Жадность губит...

Гость|12.11.2019 10:06|

Считают себя самыми умными?Посидит подумает!

Гость|12.11.2019 10:09|

Глупцы весь Заречный опозорили своим примером

Гость|12.11.2019 11:30|

Любой зареченец это жмот и любитель денег, на любое нарушение он пойдёт ради червонцов. И только благодаря своей трусости он боясь тюрьмы лелеет свои приступные замыслы только в душе и редко их осуществляет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!