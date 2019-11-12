12.11.2019 | 09:49

Зареченский предприниматель получил реальный срок за мошенничество с автостраховкой. Мужчина пытался обмануть компанию дважды.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», горожанин попал в ДТП на своем Land Rover. Причиненный автомобилю ущерб эксперты оценили в 1,6 миллиона рублей.

Однако к тому моменту автостраховка горожанина перестала действовать, и, желая все-таки получить выплату, он прибег к хитрости, заручившись поддержкой приятеля.

Мужчины подогнали разбитое авто под стоящий на обочине трассы у села Лопатки КамАЗ так, чтобы инсценировать результат ДТП, в котором иномарка врезалась в грузовик. Затем они вызвали сотрудников ГИБДД для оформления аварии, а друг зареченца, у которого была действующая страховка, назвался владельцем машины. Госномер предварительно поменяли.

Получить деньги злоумышленнику не удалось. В страховой компании обнаружили, что VIN-номера, указанные на кузове автомобиля, не совпадают с обозначенными в документах. В выплате зареченцу отказали, о покушении на мошенничество сообщили в полицию.

Второе ДТП инсценировать не пришлось. После аварии, в которую попал коммерсант на другом своем автомобиле (тоже Land Rover), он отослал страховщикам документы, в которых преувеличил полученные повреждения. Здесь задействовал результат экспертизы первой разбитой машины.

На этот раз мошенничество вскрылось не сразу, мужчине удалось получить около 2 миллионов рублей.

Суд приговорил злоумышленника к полутора годам колонии.