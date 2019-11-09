09.11.2019 | 19:31

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении девушки, был желанным гостем в Пензе.

Как сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. В его рюкзаке были обнаружены отчлененные женские руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Интернет-газета Lenta.ru раскрывает подробности допроса Олега Соколова. Он заявил, что убил 24-летнюю студентку из мелкокалиберного обреза 7 ноября из-за ревности и спрятал тело дома. На следующий день он принимал у себя гостей, однако они ничего не заметили.

Затем Соколов купил пилу и решил расчленить труп, чтобы избавиться от него по частям. В процессе Соколов много пил, чтобы не потерять сознание. Полицейские заметили преподавателя именно из-за опьянения, когда он упал в реку, пытаясь утопить там руки девушки. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже в квартире преподавателя было обнаружено тело убитой и отрезанная голова.

Олега Соколова считают основателем движения военно-исторической реконструкции в России. Он - единственный историк в стране, имеющий французский орден Почетного легиона. Впервые он посетил Пензу в 2017 году, принимая участие в фестивале «Марсово поле». В августе этого года Соколов также участвовал в воссоздании одного из эпизодов Бородинской битвы.