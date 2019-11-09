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Криминал | Сознавшийся в убийстве доцент СПбГУ был в Пензе почетным гостем

09.11.2019|19:31
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Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении девушки, был желанным гостем в Пензе.

Как сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. В его рюкзаке были обнаружены отчлененные женские руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Интернет-газета Lenta.ru раскрывает подробности допроса Олега Соколова. Он заявил, что убил 24-летнюю студентку из мелкокалиберного обреза 7 ноября из-за ревности и спрятал тело дома. На следующий день он принимал у себя гостей, однако они ничего не заметили.

Затем Соколов купил пилу и решил расчленить труп, чтобы избавиться от него по частям. В процессе Соколов много пил, чтобы не потерять сознание. Полицейские заметили преподавателя именно из-за опьянения, когда он упал в реку, пытаясь утопить там руки девушки. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже в квартире преподавателя было обнаружено тело убитой и отрезанная голова.

Олега Соколова считают основателем движения военно-исторической реконструкции в России. Он - единственный историк в стране, имеющий французский орден Почетного легиона. Впервые он посетил Пензу в 2017 году, принимая участие в фестивале «Марсово поле». В августе этого года Соколов также участвовал в воссоздании одного из эпизодов Бородинской битвы.

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Гость|09.11.2019 20:00|

Еще один патриот сгорел.

Гость|09.11.2019 20:03|

Ну всё! Игры в войнушку в Великой Буртасии отменяются!

Гость|09.11.2019 20:08|

В Пензе преступники в почете.

Гость|09.11.2019 20:12|

В какой партии он состоял?

Гость|09.11.2019 20:17|

Темная и мерзкая история, достойная Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. Правда вряд ли всплывет, как пакет с руками...

Гость|09.11.2019 20:29|

Интересно, если орден продаст, всё равно сядет?

Гость|09.11.2019 20:35|

Отделается полугодиком в психушке и легким испугом. Не пластиковый же стаканчик в нацгвардейца бросил в конце концов...

Гость|09.11.2019 20:35|

Гость писал(a):

Интересно, если орден продаст, всё равно сядет?
Орден китайский.

Гость|09.11.2019 20:36|

А говорите лоси.Животные дбрей.

Гость|09.11.2019 20:38|

Как местные психи то перевозбудились, комментируют...

Гость|09.11.2019 20:39|

В Пензе подчинённым врачихам прицел между ног,а в Питере подчинённых студенток сразу рубят.

Гость|09.11.2019 20:41|

это про тот прицел который побывал в кислой среде

Гость|09.11.2019 20:41|

Гость писал(a):

Как местные психи то перевозбудились, комментируют...
Вы ратуете тоже за домашний арест? Стыдно за однопартийца?

Гость|09.11.2019 20:54|

Гость писал(a):

Ну всё! Игры в войнушку в Великой Буртасии отменяются!

Да, влетел Ягов со своим событийным туризмом

Гость|09.11.2019 20:54|

А какой у Соколова чудесный ютьюбный «враг» Понасенков. Я слышал, что в обеих столицах с традициями в науке постепенно прощаются, но чтобы до таких разборок все доходило, в одном из лучших вузов... Мерзко все это. Лучше бы я всего этого не знал. Испортили субботнее настроение :-((

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Имя: Гость
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