22-летний пензенец ответит за конфликт на танцполе

01.07.2024 | 09:34

22-летнего жителя Пензы обвиняют в покушении на убийство 38-летнего незнакомца из-за конфликта на танцполе.

28 июля прошлого года мужчины отдыхали в баре на улице Ленина в разных компаниях. Во время танцев у младшего резко возникла неприязнь по отношению к старшему.

«По данным следствия, обвиняемый вооружился горлышком разбитой стеклянной бутылки и нанес потерпевшему не менее одного удара в область шеи», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Потерпевшему своевременно оказали квалифицированную помощь, и он остался жив. Медики констатировали, что его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Расследование по возбужденному уголовному делу уже завершено, материалы переданы в суд.