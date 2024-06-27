В Спасском районе разобрали старый мост и построили новый

27.06.2024 | 09:33

В Спасском районе завершена реконструкция моста через Безымянный ручей на автодороге Спасск - Абашево.

Прежний мост с деревянным настилом не соответствовал нормативам грузоподъемности. Его разобрали и построили другой, в три раза длиннее прежнего.

Новая конструкция имеет 33,8 метра в длину, ширина проезжей части составляет 6 метров, по обеим сторонам обустроены тротуары шириной 1 метр. К мосту устроены подъезды общей протяженностью 200 метров.

Стоимость реконструкции составила 89 млн рублей.

Мост стал связующим звеном между селами Паны в Наровчатском районе и Абашево в Спасском на дороге, построенной в прошлом году .

В пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что сейчас к этой дороге и новому мосту приводятся в порядок подъездные пути. В Наровчатском районе идет ремонт дороги Наровчат - Телешовка - Паны протяженностью 8,7 км, а в Спасском - дороги Спасск - Абашево протяженностью порядка 12 км.