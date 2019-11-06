06.11.2019 | 10:38

55-летнего жителя Пачелмы осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сельчанин ударил палкой своего соперника.

Инцидент произошел 6 мая 2019 года на свалке зерновых отходов. Мужчина встретился там с двумя другими сельчанами, приехавшими набрать их. Мирный разговор не задался, разгорелась ссора.

«Подсудимый схватил деревянную палку из багажника автомобиля потерпевшего и нанес ему удар по голове, от которого мужчина упал и потерял сознание», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Агрессор поспешил скрыться с места преступления на машине. Пострадавшему помог товарищ, который привез его в больницу.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.

«Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в сумме 15 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.