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Криминал | Житель Пачелмы заплатит 15 000 рублей за удар палкой

06.11.2019|10:38
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55-летнего жителя Пачелмы осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сельчанин ударил палкой своего соперника.

Инцидент произошел 6 мая 2019 года на свалке зерновых отходов. Мужчина встретился там с двумя другими сельчанами, приехавшими набрать их. Мирный разговор не задался, разгорелась ссора.

«Подсудимый схватил деревянную палку из багажника автомобиля потерпевшего и нанес ему удар по голове, от которого мужчина упал и потерял сознание», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Агрессор поспешил скрыться с места преступления на машине. Пострадавшему помог товарищ, который привез его в больницу.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.

«Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в сумме 15 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|06.11.2019 11:02|

Хорошо не кинул палку

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