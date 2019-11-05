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Криминал | Житель Шемышейки добрался до святого источника на угнанной машине

05.11.2019|09:39
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39-летнего жителя поселка Шемышейка обвиняют в угоне ВАЗ-2115. На нем злоумышленник решил добраться до святого источника.

Инцидент произошел 8 сентября. Ранее судимый за кражу, угон и применение насилия в отношении представителя власти мужчина пешком отправился к источнику «Семь ключей», который находится недалеко от села Мордовская Норка, чтобы искупаться там и набрать святой воды.

Путь сельчанина пролегал мимо строящегося грибного комплекса на выезде из поселка. Там он заметил автомобиль своего 50-летнего соседа и решил с ним поздороваться.

Мужчина зашел на территорию, однако знакомого не нашел. Воспользовавшись случаем, он залез в открытую машину, вытащил из салона коврики, снял и бросил на землю свою верхнюю одежду, завел мотор ключом, оставленным в замке зажигания, и отправился к святому источнику.

«Охранники комплекса видели указанные действия злоумышленника, однако полагали, что это сын потерпевшего пришел мыть машину. После отъезда автомобиля они все же решили сообщить об этом хозяину. Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Правоохранители задержали сельчанина недалеко от источника. Ключи от ВАЗа нашли в воде.

«В ходе дознания автомобиль возвращен потерпевшему. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|05.11.2019 09:53|

Глубоковерующий угонщик или православный рецидивист?

Гость|05.11.2019 10:10|

Пацан к богу шёл.

Гость|05.11.2019 10:20|

Придёт к хозяину.

Гость|05.11.2019 10:25|

Гость писал(a):

Гость|05.11.2019 10:23|

А почему не пишут что в сердобске погибли 4 полицейских по пьянке в день милиции?

так день милиции 10го будет...

Имя: Гость
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