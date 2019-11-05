05.11.2019 | 09:39

39-летнего жителя поселка Шемышейка обвиняют в угоне ВАЗ-2115. На нем злоумышленник решил добраться до святого источника.

Инцидент произошел 8 сентября. Ранее судимый за кражу, угон и применение насилия в отношении представителя власти мужчина пешком отправился к источнику «Семь ключей», который находится недалеко от села Мордовская Норка, чтобы искупаться там и набрать святой воды.

Путь сельчанина пролегал мимо строящегося грибного комплекса на выезде из поселка. Там он заметил автомобиль своего 50-летнего соседа и решил с ним поздороваться.

Мужчина зашел на территорию, однако знакомого не нашел. Воспользовавшись случаем, он залез в открытую машину, вытащил из салона коврики, снял и бросил на землю свою верхнюю одежду, завел мотор ключом, оставленным в замке зажигания, и отправился к святому источнику.

«Охранники комплекса видели указанные действия злоумышленника, однако полагали, что это сын потерпевшего пришел мыть машину. После отъезда автомобиля они все же решили сообщить об этом хозяину. Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Правоохранители задержали сельчанина недалеко от источника. Ключи от ВАЗа нашли в воде.

«В ходе дознания автомобиль возвращен потерпевшему. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - добавила Светлана Артамонова.