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Криминал | Любовь к спортивным ставкам обошлась зареченцу в круглую сумму

24.10.2019|13:01
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В Заречном мошенники сыграли на желании 34-летнего местного жителя разбогатеть на спортивных ставках.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городской МО МВД, в сентябре мужчина вступил в переписку с незнакомцем. Тот предложил простую схему заработка: зареченец делает ставку на игру, результат которой заранее известен.

Свои честные намерения незнакомец подтвердил пересланными сообщениями с других номеров, абоненты которых выиграли по этой схеме.

Поверив, горожанин заплатил 30 000 рублей за информацию и сделал ставку в букмекерской конторе. Но узнать, получилось ли выиграть, клиенту не удалось – ему сказали, что случилась утечка данных и результатов состязания мужчине не предоставят.

Чтобы смягчить неприятность, зареченцу предложили поставить через зарубежного букмекера. Услуга обошлась в 200 долларов.

На сей раз мужчине повезло, ставка принесла ему 5 000 долларов. Однако для их получения нужно было уплатить комиссию, составившую около 600 долларов, что он и сделал. Но выяснилось, что в реквизиты вкралась ошибка и деньги не поступили. Поэтому пришлось еще раз перевести 600 долларов.

Когда зареченец понял, что стал жертвой аферистов, он потерял уже около 120 000 рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов правопорядка принимают все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.

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Гость|24.10.2019 13:14|

Я МЕГА ДРОЧЕР

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