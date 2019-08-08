08.08.2019 | 10:41

В Заречном 38-летний хирург МСЧ № 59, признанный виновным в смерти пациента вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, избежал наказания.

С 8:00 9 ноября 2016 года он был лечащим врачом 53-летнего горожанина, поступившего накануне с направительным диагнозом скорой медицинской помощи «язвенная болезнь желудка, обострение. Желудочное кровотечение?». В хирургическое отделение его отправили с записью «Язвенная болезнь ДПК (двенадцатиперстной кишки), обострение. Стеноз привратника».

Доктор был невнимателен к пациенту и проявил преступную небрежность. Он не организовал его полноценное обследование и в этой связи ненадлежащим образом подготовился к операции и выбору тактики ведения.

11 ноября пациенту была выполнена лапаротомия (разрез брюшной стенки). Хирург обнаружил у него хроническую каллезную язву отдела двенадцатиперстной кишки с различными осложнениями, в том числе распространенным серозно-фибринозным перитонитом. Вместе с тем все осложнения он не выявил и принял неверное решение - попытался ушить прободную язву. Это привело к прорезыванию (несостоятельности) швов и прогрессированию перитонита.

После операции врач, несмотря на клиническую картину и все показания к повторному хирургическому вмешательству, не инициировал своевременно его проведение. Новую операцию сделали только 17 ноября.

В результате перитонит у пациента из серозно-фибринозного перешел в гнойно-фибринозный, развились полиорганная недостаточность, отек легких и головного мозга. 20 ноября зареченец умер.

Свою вину хирург не признал, однако проведенные экспертизы ее доказали.

Суд учел, что врач ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении двух малолетних детей и впервые совершил по неосторожности преступление небольшой тяжести. Потерпевшая по делу оставила решение на усмотрение служителей Фемиды.

В итоге суд приговорил хирурга к полутора годам ограничения свободы. Однако от отбывания наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования.