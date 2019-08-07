07.08.2019 | 15:16

В Городище директора общества с ограниченной ответственностью «Стройлес» подозревают в невыдаче зарплаты сотрудникам.

Следствие установило, что в период с сентября 2018 года по май 2019-го руководитель организации вообще не платил двум работникам, лишив их таким образом более 74 тысяч рублей.

В отношении главы предприятия завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры к погашению задолженности.

«В рамках уголовного дела будет проверено, имеется ли задолженность по заработной плате перед иными работниками организации», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.