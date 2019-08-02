02.08.2019 | 16:07

В Никольском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 64-летнего местного жителя.

Трагедия случилась днем 31 июля в лесу недалеко от села Усть-Инза Никольского района. 44-летний рабочий при валке липы высотой более 20 метров допустил небрежность и не принял достаточных мер для обеспечения безопасности. В результате спиленное дерево упало и придавило находившегося неподалеку пожилого мужчину.

«Потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела и закрепляют доказательственную базу.