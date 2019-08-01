Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|09:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
  71.38  |  $  64.12
 

Происшествия | Житель Никольского района погиб из-за упавшего дерева

01.08.2019|09:39
Печать

В среду, 31 июля, в Никольском районе Пензенской области произошел несчастный случай: на мужчину упало дерево, от полученных травм он скончался на месте.

По данным ИА «ПензаИнформ», погибший занимался лесозаготовкой в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта.

В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили информацию. «Сообщение в полицию поступило в начале первого часа 1 августа. В результате падения дерева погиб житель села Павловка 1955 года рождения», - уточнили в ведомстве.

Проверку по факту случившегося будет проводить управление СК РФ по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!