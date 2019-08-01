01.08.2019 | 09:39

В среду, 31 июля, в Никольском районе Пензенской области произошел несчастный случай: на мужчину упало дерево, от полученных травм он скончался на месте.

По данным ИА «ПензаИнформ», погибший занимался лесозаготовкой в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта.

В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили информацию. «Сообщение в полицию поступило в начале первого часа 1 августа. В результате падения дерева погиб житель села Павловка 1955 года рождения», - уточнили в ведомстве.

Проверку по факту случившегося будет проводить управление СК РФ по Пензенской области.