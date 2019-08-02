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Криминал | Ходивший за спиртным зареченец тайком снимал деньги приятеля

02.08.2019|11:43
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В Заречном 26-летний местный житель воспользовался доверием собутыльника и украл у него 12 000 рублей. Причем преступление зареченец совершил в «два захода».

Как сообщает портал «Заречье сегодня», мужчина часто выпивал с приятелем. Однажды он отправился в магазин за «добавкой». Оплатить продолжение банкета вызвался друг, отдав ему свою банковскую карту.

Искушение было велико, и зареченец, расплатившись за бутылку водки, подошел к банкомату и снял 10 000 рублей. Успех воодушевил его, и в следующий раз мужчина присвоил 2 000.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. За совершенное ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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