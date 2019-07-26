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Криминал | В Заречном сотрудница медсанчасти ради денег пошла на подлог

26.07.2019|11:51
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В Заречном на скамье подсудимых оказалась 48-летняя сотрудница медсанчасти № 59, исполнявшая обязанности заведующей центром психоневрологии и наркологии. Используя свое служебное положение, она совершила мошенничество.

Как установило следствие, зареченка подписала дополнительное соглашение, согласно которому с 1 по 31 мая 2018 года она якобы выполняла обязанности врача - психиатра-нарколога. Затем она передала документ старшей медсестре и поручила внести в табель учета рабочего времени «отработанные» ею по этой ставке 115,2 часа.

Подписанный табель с фиктивными данными горожанка передала в бухгалтерию, а дополнительное соглашение – заместителю начальника отдела кадров, который поставил под ним подпись, всецело доверяя своей коллеге.

На основании этих документов был издан приказ начальника медсанчасти об установлении злоумышленнице доплаты компенсационного характера за увеличение объема выполненных работ в размере 200% от должностного оклада, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.

Женщину признали виновной. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что она по месту предыдущей работы характеризуется положительно, имеет грамоты и благодарности за добросовестное отношение к своим обязанностям, а также то, что на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - добавили в пресс-службе.

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Гость|26.07.2019 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.
А ущерб бюджету можно не возвращать?

Гость|26.07.2019 12:06|

Вот! Эт потому как вы с подвозом мощей припозднились. А ежели бы мощи Матроны раньше привезли, то она бы, приложившись к мощам, на преступление бы не пошла.

Гость|26.07.2019 12:08|

Уточните информацию, она не заведующая медсанчастью

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