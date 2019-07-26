26.07.2019 | 11:51

В Заречном на скамье подсудимых оказалась 48-летняя сотрудница медсанчасти № 59, исполнявшая обязанности заведующей центром психоневрологии и наркологии. Используя свое служебное положение, она совершила мошенничество.

Как установило следствие, зареченка подписала дополнительное соглашение, согласно которому с 1 по 31 мая 2018 года она якобы выполняла обязанности врача - психиатра-нарколога. Затем она передала документ старшей медсестре и поручила внести в табель учета рабочего времени «отработанные» ею по этой ставке 115,2 часа.

Подписанный табель с фиктивными данными горожанка передала в бухгалтерию, а дополнительное соглашение – заместителю начальника отдела кадров, который поставил под ним подпись, всецело доверяя своей коллеге.

На основании этих документов был издан приказ начальника медсанчасти об установлении злоумышленнице доплаты компенсационного характера за увеличение объема выполненных работ в размере 200% от должностного оклада, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.

Женщину признали виновной. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что она по месту предыдущей работы характеризуется положительно, имеет грамоты и благодарности за добросовестное отношение к своим обязанностям, а также то, что на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - добавили в пресс-службе.