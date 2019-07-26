26.07.2019 | 14:53

Жителю Пензы инкриминируется хищение нефтепродуктов у структуры правоохранительного органа - Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области. Уголовное дело было возбуждено в апреле этого года. Сейчас прокурор региона подписал обвинительное заключение.

Мужчина по доверенности руководил двумя обществами с ограниченной ответственностью: «МВК-Групп» и «К-Трейд». Эти фирмы были оформлены на аффилированных лиц и имели на ответственном хранении бензин и дизельное топливо, принадлежащие хозцентру управления МВД.

Руководитель похищал нефтепродукты и продавал трем крупным покупателям. Общая сумма, которую он выручил, составила более 10 млн рублей.

Во время предварительного расследования пензенец рассказал, каким способом и в каком объеме было похищено топливо. Также он предпринял меры по возмещению ущерба.

Кроме того, он раскрыл свое имущество на сумму около 3,5 млн рублей, которое было неизвестно следователям. На собственность обвиняемого наложен арест для обеспечения гражданского иска, заявленного по уголовному делу.

«Заместителем прокурора области с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.