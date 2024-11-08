В двух МУПах Пензы выявили коррупционные схемы

08.11.2024 | 15:15

В Пензе завершились проверки 2 муниципальных унитарных предприятий, инициированные губернатором Олегом Мельниченко после смены в них начальства.

Речь идет о МУП по очистке города и Объединенной городской службе архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации. Промежуточные результаты глава региона назвал неутешительными.

«Ушлые «руководители» выстроили ряд коррупционных схем, направленных на личное обогащение в ущерб интересам жителей нашего города. На поток поставили, обирали как хотели. Все данные будут переданы в правоохранительные органы», - написал он в пятницу, 8 ноября, на своих страницах в соцсетях.

По его мнению, необходимо выстраивать новую, понятную и справедливую систему работы администрации города с населением, в том числе с представителями малого и среднего бизнеса.

«Вся информация о конкурсных процедурах должна быть в свободном доступе на сайте не только администрации города, но и Пензенской городской думы, а также правительства Пензенской области. Прошу новый состав пензенской думы активно подключиться к процессу наведения порядка в городе», - добавил Мельниченко.

В конце сентября губернатор потребовал детально изучить деятельность двух МУПов, сопроводив поручение фразой «Выверните все наружу».

После этого МУП по очистке города возглавил Станислав Грошев. До него предприятием короткое время управляла Юлия Ляпина, после ухода которой и. о. директора стала бывшая руководительница Ирина Околелова.

В МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» и. о. директора сейчас является Николай Москаленко, его предшественница на этом посту - Любовь Краснощекова.