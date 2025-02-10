Область вошла в число худших регионов ПФО по доступности бензина

10.02.2025 | 09:52

За полгода Пензенская область поднялась в рейтинге регионов РФ по доступности бензина. По последним данным экспертов ria.ru, Сурский край расположился на 66-м месте из 85.

Пензенцы на чистую среднюю зарплату могут купить в месяц 888 литров марки АИ-92. В декабре цена за литр этого топлива составила 54,67 руб. (+9,8% за год).

По данным за первое полугодие 2024-го, область размещалась на 67-й строчке рейтинга. Пензенцам в месяц было доступно 878 литров бензина АИ-92. В июне 2024 года цена его составляла 51,33 руб. за литр.

Несмотря на улучшение показателей, Пензенская область вошла в число худших по доступности топлива регионов Приволжского федерального округа. Ниже в рейтинге только Кировская область (67-е место, на зарплату можно купить 885 литров) и Мордовия (68-е место, 881 литр).

В среднем по России водители за чистую среднюю заработную плату могут купить 1 335 литров топлива по цене 55,18 руб.

Наиболее доступен бензин для жителей Москвы. Столица на первом месте рейтинга с показателями 2 421 литр АИ-92 по цене 55,71 руб. (+10,3% за год). Меньше всего горючего для поездок могут позволить себе в Ингушетии (85-я строчка, 625 литров, 54,92 руб. за литр).