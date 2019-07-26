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Криминал | Директора сердобского МУПа отправили в колонию строгого режима

26.07.2019|14:55
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В Сердобском районе осудили бывшего директора муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, который набрал взяток на 219 000 рублей. Мужчине вынесли суровый приговор - он отправится в колонию строгого режима.

Сердобчанин за вознаграждение вносил в трудовые книжки фальшивые записи о трудовой деятельности в МУПе желающим получить кредит. Также он выдавал им справки 2-НДФЛ с нужными размерами заработной платы.

В марте и начале апреля руководитель учреждения за свои услуги взял у четырех человек 59 000 рублей: кто-то дал ему 14 000, кто-то - 15 000.

10 апреля директору заплатили 160 000 рублей за внесение фиктивных данных еще для десяти граждан. Сразу после передачи денег его задержали и отправили под домашний арест.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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