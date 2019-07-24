24.07.2019 | 12:58

В Заречном 20-летний молодой человек воспользовался доверчивостью своей знакомой и украл с ее счетов почти 14 000 рублей. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на отдел МВД России по ЗАТО «Заречный».

Как установили следователи, горожанин находился в гостях у своей 22-летней подруги, проживающей на улице Конституции. Под предлогом просмотреть страничку в соцсети парень попросил у хозяйки мобильный телефон.

Однако на уме у гостя было совершенно другое: с карты девушки он перевел около 12 500 в счет погашения своего кредита. Спустя месяц молодой человек удачно повторил эту аферу и лишил знакомую еще 1 400 рублей.

Когда зареченка поняла, что ее обокрали, она обратилась к правоохранителям. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

В 2018 году 17-летний уроженец села Русский Камешкир аналогичным способом воспользовался доверием друга из Пензы. Сельчанин сообщил приятелю, что хочет вернуть ему долг, и попросил данные банковской карты, которые затем ввел в интернет-приложение кафе быстрого питания. Чужими деньгами он оплачивал заказы для себя и своих друзей. Кроме того, средствами с той же карты он расплатился за поездку в такси.