Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  70.42  |  $  63.23
 

Криминал | Зареченка отдала приятелю телефон и лишилась денег с карты

24.07.2019|12:58
Печать

В Заречном 20-летний молодой человек воспользовался доверчивостью своей знакомой и украл с ее счетов почти 14 000 рублей. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на отдел МВД России по ЗАТО «Заречный».

Как установили следователи, горожанин находился в гостях у своей 22-летней подруги, проживающей на улице Конституции. Под предлогом просмотреть страничку в соцсети парень попросил у хозяйки мобильный телефон.

Однако на уме у гостя было совершенно другое: с карты девушки он перевел около 12 500 в счет погашения своего кредита. Спустя месяц молодой человек удачно повторил эту аферу и лишил знакомую еще 1 400 рублей.

Когда зареченка поняла, что ее обокрали, она обратилась к правоохранителям. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

В 2018 году 17-летний уроженец села Русский Камешкир аналогичным способом воспользовался доверием друга из Пензы. Сельчанин сообщил приятелю, что хочет вернуть ему долг, и попросил данные банковской карты, которые затем ввел в интернет-приложение кафе быстрого питания. Чужими деньгами он оплачивал заказы для себя и своих друзей. Кроме того, средствами с той же карты он расплатился за поездку в такси.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!