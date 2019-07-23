23.07.2019 | 16:49

Пять миллионов рублей похитил гость города Пензы. Он приехал якобы за автомобилем, арендовал квартиру. Днем ходил по офисам различных компаний, интересовался, какие услуги предлагают, и запоминал расположение сейфов и касс. А однажды вернулся в одну из таких фирм ночью.

«Отмычкой он вскрыл входную дверь и прошел в кабинет директора, где находился сейф. Злоумышленник взломал его при помощи принесенного с собой гвоздодера», - сообщил зам. начальника СУ УМВД России по г. Пензе Олег Буканов.

В металлическом ящике мужчина обнаружил внушительную сумму наличных - около пяти миллионов, забрал деньги и уехал домой, в Нижний Новгород. Ранее он совершил еще одну кражу - из офиса на улице Буровой.

«Вернулся на место вскоре после того, как посетил организацию под видом потенциального клиента. При помощи отмычки злоумышленник вскрыл кабинет фирмы на третьем этаже, где из офиса и кассового ящика похитил 12 тысяч рублей, а затем спустился в офис на втором этаже, где из кассового ящика забрал деньги в сумме более 140 000 рублей», - пояснил Олег Буканов.

Мужчину задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Пензу. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.