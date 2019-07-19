19.07.2019 | 18:06

В Сердобском районе сотрудница администрации сельсовета за две бутылки вина и 20 000 рублей сделала незнакомца владельцем подсобного хозяйства.

11 октября 2018 года мужчина попросил чиновницу дать ему справку о том, что у него на территории сельсовета есть земельный участок и он ведет хозяйство. Документ ему потребовался для продажи картофеля на ярмарках в Пензе.

Несмотря на то что гражданин не был зарегистрирован в сельсовете и земли у него не имелось, женщина согласилась выполнить просьбу. Взамен она захотела 20 000 рублей и пару бутылок спиртного.

В тот же день и. о. главы администрации сельсовета внесла в бланк справки ложные сведения о наличии в собственности у мужчины ЛПХ и участка площадью 12 соток. Документ она подписала и заверила гербовой печатью.

На следующий день лжекартофелевод передал сельчанке 20 000 рублей и две бутылки алкоголя общей стоимостью более 400 рублей. Сразу после получения взятки чиновницу задержали правоохранители.

Женщине назначено наказание - 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, а также двухлетний запрет занимать ряд должностей, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.