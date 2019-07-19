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Криминал | В Сердобском районе чиновница выдала поддельную справку за две бутылки вина

19.07.2019|18:06
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В Сердобском районе сотрудница администрации сельсовета за две бутылки вина и 20 000 рублей сделала незнакомца владельцем подсобного хозяйства.

11 октября 2018 года мужчина попросил чиновницу дать ему справку о том, что у него на территории сельсовета есть земельный участок и он ведет хозяйство. Документ ему потребовался для продажи картофеля на ярмарках в Пензе.

Несмотря на то что гражданин не был зарегистрирован в сельсовете и земли у него не имелось, женщина согласилась выполнить просьбу. Взамен она захотела 20 000 рублей и пару бутылок спиртного.

В тот же день и. о. главы администрации сельсовета внесла в бланк справки ложные сведения о наличии в собственности у мужчины ЛПХ и участка площадью 12 соток. Документ она подписала и заверила гербовой печатью.

На следующий день лжекартофелевод передал сельчанке 20 000 рублей и две бутылки алкоголя общей стоимостью более 400 рублей. Сразу после получения взятки чиновницу задержали правоохранители.

Женщине назначено наказание - 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, а также двухлетний запрет занимать ряд должностей, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|19.07.2019 18:43|

Откуда взялся колорадский жук?

Гость|19.07.2019 19:16|

Вести с полей млять. Колхозны новостЯ.

Гость|19.07.2019 19:30|

Прошлый год взятки одноразовой посудой,теперь дешёвое пойло.

Гость|19.07.2019 20:10|

За две бутылки «Кюрдамира», да чего ж у нас народ любит это дело. А иначе без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек.

Гость|19.07.2019 22:01|

penzainform.ru писал(a):

лжекартофелевод
Однако!

Гость|19.07.2019 23:04|

а где вы есть супер сыщики ,когда сыны области в лице сынов делают ,что хотят ,что силенок не хватает ,только и можете,мелочь собирать, а там ВАМ табу зато ФСБ, СК , все громко все звучит страшно ,а на самом деле это ужасно , "судебное дело" в никуда нет ни какой грани ,,,,,,

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