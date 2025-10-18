Пензенский «Дизель» проиграл самарцам в овертайме

18.10.2025 | 09:53

Вечером в пятницу, 17 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду встретился с самарским клубом «ЦСК ВВС».

Счет в матче открыли гости. Соперники огорчили пензенского голкипера на 8-й минуте встречи. На 12-й минуте самарцы закрепили успех, отправив в ворота «Дизеля» вторую шайбу.

На 14-й минуте гол гостям забил Дмитрий Сидляров. Но перед самым концом периода самарцы забросили в ворота «дизелистов» третью шайбу.

В 2-м игровом отрезке отличился пензенец Богдан Денисевич - он забил гол гостям на 35-й минуте игры. На перерыв команды ушли со счетом 2:3.

В третьем периоде, за секунду до окончания встречи, «дизелист» Дмитрий Сидляров оформил дубль и сравнял счет. Игра перешла в овертайм. Там соперники забросили в ворота хозяев льда четвертую шайбу и выиграли матч.

10 октября пензенцы на домашнем льду сразились с ХК «АКМ» из Тульской области и потерпели поражение со счетом 2:3.

Следующая игра «Дизеля» состоится 19 октября. Соперником станет казанский клуб «Барс».