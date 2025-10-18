Сетевое издание|18+|Суббота|18 окт 2025|14:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл самарцам в овертайме

Печать
Telegram

Вечером в пятницу, 17 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду встретился с самарским клубом «ЦСК ВВС».

Пензенский «Дизель» проиграл самарцам в овертайме

Счет в матче открыли гости. Соперники огорчили пензенского голкипера на 8-й минуте встречи. На 12-й минуте самарцы закрепили успех, отправив в ворота «Дизеля» вторую шайбу.

На 14-й минуте гол гостям забил Дмитрий Сидляров. Но перед самым концом периода самарцы забросили в ворота «дизелистов» третью шайбу.

Пензенский «Дизель» проиграл самарцам в овертайме

В 2-м игровом отрезке отличился пензенец Богдан Денисевич - он забил гол гостям на 35-й минуте игры. На перерыв команды ушли со счетом 2:3.

Пензенский «Дизель» проиграл самарцам в овертайме

В третьем периоде, за секунду до окончания встречи, «дизелист» Дмитрий Сидляров оформил дубль и сравнял счет. Игра перешла в овертайм. Там соперники забросили в ворота хозяев льда четвертую шайбу и выиграли матч.

Пензенский «Дизель» проиграл самарцам в овертайме

10 октября пензенцы на домашнем льду сразились с ХК «АКМ» из Тульской области и потерпели поражение со счетом 2:3.

Следующая игра «Дизеля» состоится 19 октября. Соперником станет казанский клуб «Барс».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети