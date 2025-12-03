В Пензенской области аккредитовали новую спортивную федерацию

03.12.2025 | 19:32

В Пензенской области появилась новая физкультурно-спортивная федерация - силового спорта.

В среду, 3 декабря, комиссия регионального министерства физической культуры и спорта определила сроки аккредитации для нее - 1 год.

Руководить федерацией будет Дмитрий Липатов, уточнили в ведомстве.

По состоянию на 31 октября 2025 года в реестре аккредитованных региональных спортивных федераций состояли 97 организаций.

Из них 93 - по видам спорта, развиваемым на общероссийском уровне (бокс, волейбол, дзюдо, карате, лапта, плавание, прыжки в воду, рэгби, самбо, скалолазание и др.), 2 - по признанным видам (джутайдо, лазерный бой), 1 - по национальным (мас-рестлинг) и 1 - по прикладным (армейский рукопашный бой).