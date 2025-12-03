В Пензенской области аккредитовали новую спортивную федерацию

В Пензенской области появилась новая физкультурно-спортивная федерация - силового спорта.
В среду, 3 декабря, комиссия регионального министерства физической культуры и спорта определила сроки аккредитации для нее - 1 год.
Руководить федерацией будет Дмитрий Липатов, уточнили в ведомстве.
По состоянию на 31 октября 2025 года в реестре аккредитованных региональных спортивных федераций состояли 97 организаций.
Из них 93 - по видам спорта, развиваемым на общероссийском уровне (бокс, волейбол, дзюдо, карате, лапта, плавание, прыжки в воду, рэгби, самбо, скалолазание и др.), 2 - по признанным видам (джутайдо, лазерный бой), 1 - по национальным (мас-рестлинг) и 1 - по прикладным (армейский рукопашный бой).
Новости по теме
- 1 января в Пензе организуют забег для осознанно встречающих Новый год
- Можно ли стать выше, если висеть на турнике?
- «Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов
- Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира-2026 по футболу
- Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»
- Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска
- Зареченских пенсионеров ждут на занятиях суставной гимнастикой
- Женщина похудела на 19 килограммов из-за оскорблений матери
- «Дизель» завершил победой выездную серию игр
- Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0
Последние новости
- 1 января в Пензе организуют забег для осознанно встречающих Новый год
- «Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов
- Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»
- Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска
- «Дизель» завершил победой выездную серию игр
- Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0
- В ДС «Буртасы» в следующем году избавятся от следов плесени
- Пензенский «Дизель» победил в первом матче выездной серии
- «Дизель» одержал победу над ХК «Динамо-Алтай» в серии буллитов
- Пензенский «Дизель» проиграл «Металлургу» с сухим счетом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!