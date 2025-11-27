Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска

27.11.2025 | 21:29

В четверг, 27 ноября, пензенский «Дизель» на своем льду принял одного из лидеров турнирной таблицы - «Югру» из Ханты-Мансийска.

Счет в матче открыли гости: уже на 12-й секунде отличился Егор Спиридонов. До конца первого временного отрезка цифры на табло больше не менялись.

Во втором периоде обошлось без голов. В третьем, на 60-й минуте, когда хозяева заменили вратаря на экстра-полевого игрока, в их ворота влетела еще одна шайба. Метким броском отметился Михаил Беляев.

Итог - победа «Югры» со счетом 2:0.

Предыдущие 3 матча «Дизель» провел на выезде и выиграл каждый: 18 ноября одолел «Тамбов» (4:2), 20-го разгромил «Ростов» (5:0), 22-го победил воронежский «Буран» (3:1).

Следующий соперник пензенцев - «Рубин» из Тюмени. Встреча состоится 29 ноября.