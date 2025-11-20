Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0

В четверг, 20 ноября, пензенский «Дизель» в Ростове-на-Дону сыграл с местным «Ростовом» и одержал крупную победу.
В первом периоде гости дважды огорчили вратаря хозяев. Отличились Дмитрий Сидляров и Данила Попов. Во втором временном отрезке шайбу ростовчанам забросил Владислав Лукин. В третьем периоде красный свет за их воротами поочередно зажгли Александр Борисенков и Ильдар Шиксатдаров.
Итог встречи - 5:0 в пользу пензенцев.
В первом матче выездной серии «Дизель» также одержал победу - одолел ХК «Тамбов».
Следующая игра у пензенцев состоится в Воронеже 22 ноября, соперник - местный «Буран».
